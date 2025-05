Chi sono i due calciatori della Roma Primavera coinvolti nel caso Zaniolo

Il caso Zaniolo scuote il mondo del calcio giovanile: i giovani talenti della Roma Primavera, Mattia Almaviva e Marco Lilli, sono coinvolti in un episodio che ha acceso i riflettori sulla violenza nel calcio. Questo avvenimento non è solo una questione di singoli, ma un segnale di come la pressione e le emozioni possano esplodere anche tra i più giovani. La crescita sportiva deve andare di pari passo con il rispetto e l'integrità .

Negli ultimi giorni ha fatto discutere il caso esploso al termine della gara tra Roma e Fiorentina Primavera. L’episodio increscioso ha visto protagonista Nicolò Zaniolo e due giovani talenti giallorossi, finiti loro malgrado al centro dell’attenzione. La Roma, con una nota ufficiale, ha confermato l’aggressione subita da Mattia Almaviva e Marco Litti, entrambi classe 2006. I ragazzi, come si legge sul comunicato, sono stati addirittura costretti a ricorrere alle cure mediche dopo i fatti avvenuti negli spogliatoi del Viola Park. Mentre la società ha preso una netta posizione in loro difesa, le famiglie dei ragazzi stanno valutando eventuali azioni legali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Chi sono i due calciatori della Roma Primavera coinvolti nel caso Zaniolo

Roma Primavera, Almaviva e Litti arrivano nella sede della Procura Federale per il caso Zaniolo

Roma Primavera, Almaviva e Litti, arrivano alla procura federale per il caso Zaniolo, che coinvolge i giovani calciatori in seguito alla semifinale contro la Fiorentina.

Cerca Video su questo argomento: Sono Due Calciatori Roma Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Zaniolo ha colpito due calciatori della Roma primavera. La società denuncia, il calciatore smentisce; Follia Zaniolo, aggredisce due giocatori della Roma Primavera negli spogliatoi: cosa è successo; Roma, accusa choc a Zaniolo: “Ha colpito due calciatori della Primavera nello spogliatoio”; Zaniolo, l'accusa della Roma: «Alterato, ha urinato nello spogliatoio e poi ha aggredito i due calciatori mandandoli in ospedale». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Caso Zaniolo, la Roma attacca ancora: "Ha mandato due nostri giocatori all'ospedale"

Come scrive msn.com: Cos'è successo nello spogliatoio della Roma dopo la semifinale scudetto Primavera persa sul campo della Fiorentina? Le accuse mosse dal club giallorosso nei confronti di Nicolò Zaniolo sono molto grav ...

Pagina 2 | "Zaniolo alterato, due giocatori in ospedale”: la ricostruzione shock della Roma

Riporta tuttosport.com: Il club giallorosso rilascia un duro e dettagliato comunicato sugli spiacevoli eventi avvenuti dopo la semifinale del campionato primavera ...

"Zaniolo alterato, due giocatori in ospedale”: la ricostruzione shock della Roma

Da tuttosport.com: Il club giallorosso rilascia un duro e dettagliato comunicato sugli spiacevoli eventi avvenuti dopo la semifinale del campionato primavera ...