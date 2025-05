Chi sono i Cavalieri del Lavoro 2025 nominati da Mattarella in Emilia Romagna e nelle Marche

Il 30 maggio 2025 segna un traguardo importante per l'Emilia Romagna e le Marche: quattro nuovi Cavalieri del Lavoro, scelti dal presidente Mattarella, celebrano l'impegno imprenditoriale e l'innovazione nei nostri territori. Questi leader non solo rappresentano l'eccellenza regionale, ma incarnano anche un trend nazionale verso la valorizzazione delle imprese che investono nel futuro. Scopri chi sono e lasciati ispirare dalla loro storia!

Bologna, 30 maggio 2025 – Sono quattro le personalitĂ che sono state insignite del titolo di Cavaliere del Lavoro nel nostro territorio. Per la precisione si tratta di due emiliane romagnole e due marchigiani nominati del prestigioso riconoscimento dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato, infatti, ha firmato, in data 30 maggio, i decreti con i quali, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura, della sovranitĂ alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, sono stati nominati in Italia 25 nuovi Cavalieri del Lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chi sono i Cavalieri del Lavoro 2025 nominati da Mattarella in Emilia Romagna e nelle Marche

“La stretta di Londra contro i giovani lavoratori stranieri? Ridicola. Ci sono già 134mila posti di lavoro vacanti, sarà dura colmarli”: parla chef Giorgio Locatelli

La recente stretta del governo britannico sui giovani lavoratori stranieri ha sollevato polemiche, in particolare da chef Giorgio Locatelli.

Cerca Video su questo argomento: Sono Cavalieri Lavoro 2025 Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Niballo, da lunedì 26 maggio cavalieri in campo al Bruno Neri. Si comincia con le prove della Bigorda d’Oro 2025; 2 Giugno 2025 79° anniversario della Festa della Repubblica; Le prove ufficiali dei cavalieri che disputeranno la Bigorda; Maestri del Lavoro per la cultura della sicurezza. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mattarella nomina 25 Cavalieri del lavoro. Ci sono Descalzi e Caltagirone

Segnala huffingtonpost.it: Le nomine sono state proposte dai ministri Urso e Lollobrigida. Ci sono anche lo stilista Alfonso Dolce e l'imprenditore Leonardo Ferragamo ...

Tra nuovi cavalieri del lavoro due imprenditori marchigiani

msn.com scrive: Tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente della Repubblica ci sono due imprenditori e manager di imprese marchigiane: Giovanni Rubini, amministratore unico di Renco, gruppo pesarese ...

Chi sono i Cavalieri del Lavoro 2025 nominati da Mattarella in Emilia Romagna e nelle Marche

Riporta ilrestodelcarlino.it: sono stati nominati in Italia 25 nuovi Cavalieri del Lavoro. in Emilia Romagna sono state insignite del titolo di Cavaliere del Lavoro (entrambe nel settore dell’industria) Federica Minozzi, Ceo da ...