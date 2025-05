Chi sono i 25 nuovi cavalieri del lavoro nominati da Mattarella

Il mondo del lavoro italiano si arricchisce di nuove figure di eccellenza! Il presidente Mattarella ha nominato 25 nuovi cavalieri del lavoro, tra cui spiccano nomi illustri come Claudio Descalzi. Questa onorificenza non è solo un riconoscimento, ma anche un segnale forte: l'innovazione e la qualità del Made in Italy continuano a guidare il nostro paese verso il futuro. Chi saranno i protagonisti di questa nuova era? Scopri di più!

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato 25 nuovi cavalieri del lavoro. Il decreto è stato firmato il 30 maggio su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso di concerto con il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Ecco l' elenco dei nomi, tra cui figurano personalità come Claudio Descalzi, Francesco Caltagirone, Alfonso Dolce e Vittorio Moretti, l'ambito in cui operano e la regione di provenienza. L'elenco dei 25 nuovi cavalieri del lavoro . Angelini Rossi Roberto – Terziario – Chimica – Estero. Ballerio Rinaldo – Terziario – Servizi Informatici – Lombardia.

