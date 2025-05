Chi produce salviette umidificate dovrà bonificare le fognature | la proposta in Spagna

In Spagna, si sta segnando una nuova era nella lotta contro l'inquinamento. Il governo ha proposto che i produttori di salviette umidificate si facciano carico della bonifica delle fognature, un passo audace per ridurre i rifiuti marini. Questa iniziativa sottolinea l'importanza di un consumo responsabile e invita a riflettere su come ogni piccolo gesto possa fare la differenza. È il momento di ripensare le nostre abitudini quotidiane per un futuro più sostenibile!

Basta allo scarico nei wc delle salviette umidificate, persino a quelle realizzate con tessuti naturali biodegradabili. A riferirlo è il Ministero spagnolo per la transizione ecologica che volendo ridurre i rifiuti marini pone nuovi vincoli di utilizzo tanto alle salviettine umidificate, quanto ai palloncini usa e getta, prodotti considerati tra gli oggetti monouso più comunemente ritrovati sulle spiagge europee. Il disegno di legge proposto pone misure ancora più “restrittive” rispetto a quelle già imposte dalla Direttiva 2019904 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che si limita alle salviette fatte con materiali sintetici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Chi produce salviette umidificate dovrà bonificare le fognature: la proposta in Spagna

Spagna: i produttori di salviette umidificate dovranno pagare per i danni ambientali causati

In Spagna, i produttori di salviette umidificate saranno chiamati a pagare per i danni ambientali causati da questi prodotti.