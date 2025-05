Chi ha ucciso Marta Russo? Ombre e contraddizioni di un processo infinito

Il mistero che circonda l'omicidio di Marta Russo continua a intrigare l'Italia, a distanza di anni. Un caso emblematico che si intreccia con un altro tragico evento: la morte di Lidia Macchi. Questi delitti riaccendono il dibattito sulla giustizia e le sue ombre, rivelando contraddizioni profonde nel sistema. Scopri come Canale 122 e cusanomediaplay.it raccontano questa storia avvolta nel mistero, dove ogni dettaglio può cambiare l'esito.

Due casi di cronaca nera su cui è ancora viva la memoria collettiva: il delitto di Marta Russo e l'omicidio di Lidia Macchi. Il racconto su Canale 122 e su cusanomediaplay.it. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chi ha ucciso Marta Russo? Ombre e contraddizioni di un processo infinito

Marta Russo, Roma 1997. Un colpo alle 11.42. Ripartiamo da chi c’era quella mattina

Si legge su corriere.it: Perché questa era l’ipotesi della procura: chi ha ucciso Marta Russo lo ha fatto solo per dimostrare la propria superiorità morale e il poter ammazzare senza essere scoperto, per un sinistro ...

Perché, 20 anni dopo, è giusto riparlare dell’omicidio Marta Russo

Da rivistastudio.com: considerata come luogo da cui è certamente stato sparato il colpo che ha ucciso Marta Russo. Si cerca dunque di capire chi fosse in quella stanza all’ora del delitto, e si scopre che alle 11:44, due ...