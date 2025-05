Chi ha scelto Gianmarco Steri a Uomini e Donne tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato colpo di scena in studio - VIDEO

Colpo di scena a Uomini e Donne! Gianmarco Steri, il tronista del momento, ha finalmente fatto la sua scelta tra le affascinanti Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. Con l’emozione palpabile in studio e petali rossi che volano, il pubblico è in trepidante attesa. Chi avrà conquistato il cuore di Gianmarco? Scopri il lato romantico del dating show più amato d’Italia e lasciati coinvolgere da questa storia d’amore che tiene tutti con il fiato sospeso!

Petali rossi per Gianmarco, il tronista ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne Chi ha scelto Gianmarco Steri di Uomini e Donne? Il tronista è arrivato alla fine del suo percorso con due corteggiatrici: Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. Una di loro è la sua scelta e sul web è spuntato il n.

“Uomini e Donne”, Gianmarco e Cristina si sono lasciati dopo la scelta? L’indizio non sfugge ai fan

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, protagonisti di Uomini e Donne, hanno lasciato il pubblico sorpreso con la loro scelta.

