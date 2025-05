Chi è Marco Silva l’ultimo nome per la panchina della Juve | piace a Comolli Identikit e stile di gioco

Marco Silva, il nuovo nome caldo per la panchina della Juventus, è un allenatore che sa come far brillare il gioco di squadra. Con una carriera affermata al Fulham, il portoghese ha dimostrato abilità nel valorizzare i talenti e nel creare un gioco offensivo avvincente. In un contesto dove l'innovazione è fondamentale, il suo approccio fresco potrebbe essere la chiave per riportare la Juve ai vertici. Riuscirà a coniugare tradizione e modernità?

Chi è Marco Silva, l'ultimo nome per la panchina della Juve: ecco che tipo di allenatore è, i dettagli. Marco Silva è uno degli ultimi nomi accostati alla panchina della Juve in vista della prossima stagione. Il tecnico portoghese, classe 1977, guida il Fulham dal 2021, con cui ha disputato 184 partite, collezionando 84 vittorie, 35 pareggi e 65 sconfitte. La sua carriera in panchina è partita in patria con l'Estoril, poi il passaggio allo Sporting Lisbona, un'esperienza all' Olympiacos e infine il lungo percorso inglese con Hull City, Watford, Everton e appunto Fulham, dove ha riportato il club in Premier League al primo tentativo.

Marco Silva potrebbe essere il prossimo alla guida della Juventus, un nome che suscita curiosità e attesa.

L’Al-Hilal rinuncia a Inzaghi: nel mirino Marco Silva e Nuno Espírito Santo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

