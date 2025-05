Chi è Marco Silva l’allenatore portoghese del Fulham candidato per la panchina della Juventus

Marco Silva, l'allenatore portoghese del Fulham, è diventato un nome caldo per la panchina della Juventus. Con Tudor in partenza dopo il Mondiale per Club, la Vecchia Signora sta esplorando nuovi orizzonti. Silva, forte di un'esperienza consolidata in Premier League, potrebbe portare freschezza e strategie innovative a Torino. Sarà in grado di risollevare le sorti di una squadra in cerca di rinascita? La sua candidatura accende la curiosità dei tifosi!

La Juventus sta cercando un nuovo allenatore. Tudor andrà via dopo il Mondiale per Club. Sfumati Conte e Gasperini si vagliano diversi profili, compreso quello del portoghese Marco Silva, tecnico del Fulham che da nove stagioni allena in Inghilterra.

Marco Silva Juve, nuovo nome per la panchina bianconera? Quelle parole in passato non lasciano dubbi: tutti i dettagli sull’allenatore del Fulham

Marco Silva potrebbe essere il prossimo alla guida della Juventus, un nome che suscita curiosità e attesa.

