Chi è Elisabetta Muscarello moglie di Antonio Conte che lo ha incoraggiato a restare al Napoli

Elisabetta Muscarello, moglie di Antonio Conte, è il pilastro silenzioso dietro le gesta dell’allenatore del Napoli. Legati sin dall'adolescenza, hanno costruito una storia d’amore che resiste nel tempo, proprio come il loro affetto per il calcio. La sua costante presenza e incoraggiamento hanno avuto un ruolo cruciale nella decisione di Conte di restare al Napoli, in un momento in cui la squadra sogna in grande. Scopri di più su questa coppia affiatata!

Elisabetta Muscarello ha conosciuto Antonio Conte a Torino quando avevano soltanto 15 anni e da quel momento non si sono più separati: chi è la moglie dell'allenatore del Napoli che ha mantenuto la sua promessa ai tifosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Chi è Elisabetta Muscarello, moglie di Antonio Conte che lo ha incoraggiato a restare al Napoli

