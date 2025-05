chi è elisabetta muscarello moglie di antonio conte che lo ha convinto a restare a napoli

Elisabetta Muscarello, moglie di Antonio Conte, ha avuto un ruolo cruciale nella decisione del tecnico di rimanere al Napoli. In un contesto in cui il calcio italiano sta riscoprendo il suo splendore, la coppia ha scelto di scommettere su un progetto vincente. Con la Serie A già conquistata, Conte è pronto a ripetere l’impresa: chi meglio di una moglie appassionata può ispirare un allenatore a scrivere la storia del club?

Antonio Conte ha deciso di rimanere sulla panchina del Napoli nonostante le voci di una rottura imminente nel corso delle ultime settimane di campionato. Conquistata la Serie A, l’allenatore salentino ha scelto di restare in Campania per difendere lo Scudetto – il quarto nella storia della società di Aurelio De Laurentiis – e puntare in alto in Champions League. Oltre alle promesse sul mercato, tra cui il possibile arrivo di Kevin De Bruyne dal Manchester City, a pesare sulla scelta del tecnico sembra essere stata anche la volontà di sua moglie Elisabetta Muscarello, che a Napoli si sentirebbe a casa. 🔗 Leggi su Lettera43.it