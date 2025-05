Chi è Diego Lopez il direttore sportivo accostato alla Juve per il post Giuntoli | dalla vendita di Khusanov alle divergenze

Diego Lopez è il nome che rimbalza tra le mura della Juve per sostituire Giuntoli. Ex direttore sportivo del Lens, ha dimostrato di essere un stratega capace in un periodo di grande trasformazione nel calcio. La sua esperienza e visione potrebbero rappresentare una ventata d'aria fresca per i bianconeri, proprio mentre il mercato si prepara a muoversi. Un cambio alla guida sportiva potrebbe segnare l’inizio di una nuova era. Rimanete sintonizzati!

Chi è Diego Lopez, il direttore sportivo accostato alla Juve: tutti i dettagli sulla carriera del dirigente ex Lens. Diego Lopez è uno dei possibili nomi per la figura di direttore sportivo della Juve. Il dirigente ha chiuso dopo soli dodici mesi la sua avventura al Lens, dove si era imposto come figura centrale nel progetto tecnico. L’addio è maturato per divergenze strategiche per quanto riguarda lo scouting, con il patron Joseph Oughourlia, non condiviso dal dirigente. Una scelta netta, che apre a nuove opportunità: tra queste, prende quota, la Juve, come riportato da Fabrizio Romano. L’ex Bordeaux ha lasciato una traccia importante in Francia dove ha ricoperto rapidamente ruoli chiave, passando da capo scouting a direttore sportivo, rinnovando profondamente il settore osservatori e portando a termine operazioni complesse come quella per Khusanov che è stato ceduto al Manchester City. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com