Checchina e femminella al consigliere d' opposizione sindaco di Camerota accusato di omofobia

Il sindaco di Camerota, Mario Scarpitta, è al centro di una tempesta mediatica per le accuse di omofobia rivolte al consigliere Giangaetano Petrillo. Le parole "checchina" e "femminella", pronunciate dopo una seduta consiliare, sollevano interrogativi sull’atteggiamento della politica locale nei confronti della comunità LGBTQ+. Questo episodio si inserisce in un contesto nazionale in cui la lotta contro le discriminazioni è più che mai attuale. È ora di riflettere su come il lingu

"Checchina" e "femminella": queste le parole che il sindaco di Camerota, Mario Scarpitta avrebbe rivolto al consigliere comunale, Giangaetano Petrillo, dopo la conclusione dei lavori consiliari e l'interruzione della diretta streaming. "Parole dispregiative, intrise di odio e violenza quelle che.

Il sindaco che aggredisce il consigliere d'opposizione e quelle (mancate) scuse "modello Fonzie"

Un episodio incandescente ha scosso il consiglio comunale di Villasanta: il sindaco Lorenzo Galli ha aggredito verbalmente il consigliere d'opposizione Vittorio Cazzaniga.

Come scrive salernotoday.it: Secondo quanto riferito dai consiglieri, dopo la conclusione dei lavori consiliari e l’interruzione della diretta streaming, il sindaco Mario Scarpitta avrebbe avuto un comportamento "gravemente lesiv ...

Si legge su ondanews.it: “ Terminati i lavori consiliari, come documentato chiaramente dalle immagini della registrazione ufficiale, il sindaco, figura che per mandato istituzionale dovrebbe rappresentare l’intera comunità co ...