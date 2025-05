Che ne sarà della conduzione di Pomeriggio Cinque? Le indiscrezioni

La tv italiana è in fermento: Myrta Merlino potrebbe dire addio a "Pomeriggio Cinque". Dopo un biennio di conduzione intensi, il cambio alla guida del programma riaccende le discussioni sul futuro della cronaca rosa e del gossip. Questo potrebbe segnare un nuovo capitolo nel mondo dei talk show, dove i volti noti si alternano e le dinamiche cambiano. Sarà un'era nuova per Canale 5? Non resta che aspettare!

La Merlino sarebbe vicinissima all’addio. Sembra che dopo due anni, Myrta Merlino dirà addio alla conduzione di Pomeriggio Cinque. L’indiscrezione arriva dalla penna di Giuseppe Candela su Dagospia. Dopo due anni e dopo diversi rumors la conduttrice si allontanerà da Canale 5 e dal programma che ha ereditato da Barbara D’Urso appena arrivata a Mediaset dopo anni a La7. Da capire che ne sarà così di Pomeriggio Cinque e della conduzione. In pole position ci. sarebbe Alessandra Viero già volto della versione estiva del programma. Per Fanpage.it “Mediaset sta inseguendo da mesi alcuni dei volti più in vista del panorama di La7, ma le risposte che sono arrivate a Cologno Monzese sono state tutte un gentilissimo “no, grazie”. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Che ne sarà della conduzione di Pomeriggio Cinque? Le indiscrezioni

Domenica In, conduzione sarà corale: dopo Corsi spunta nome Malgioglio

Domenica In si appresta a festeggiare i suoi 50 anni con una rivoluzione nella conduzione, puntando su un approccio corale con la partecipazione di alcuni amici di Mara Venier.

Cosa riportano altre fonti

