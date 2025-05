Chanel Totti si è diplomata papà Francesco | Ora nevica

Chanel Totti ha festeggiato il suo diploma, un traguardo che segna una nuova fase di crescita personale e professionale. "Finalmente", ha scritto, esprimendo la gioia di un momento atteso. In un'epoca in cui i giovani cercano sempre più identità e successi, il suo percorso rappresenta un’ispirazione. Questo diploma non è solo un pezzo di carta, ma il primo passo verso un futuro luminoso. Chissà quali sorprese ci riserverà!

Chanel Totti si è diplomata. “Finalmente”, ha scritto la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti a corredo delle immagini postate sui social in cui appare raggiante, mentre stringe la pergamena tra le mani. Un altro traguardo importante nella sua vita privata, che ha voluto condividere con la sua famiglia e i suoi numerosi follower. Il diploma di Chanel Totti. Pochi giorni dopo essere diventata maggiorenne, è arrivato un altro traguardo importante per Chanel Totti: il diploma. La secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti ha sfoggiato con orgoglio la pergamena consegnata nella cerimonia in stile high school che si è tenuta venerdì 30 maggio alla St. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chanel Totti si è diplomata, papà Francesco: “Ora nevica”

Chanel Totti compie 18 anni, festa a casa di papà Francesco (e la dedica di Ilary Blasi)

Chanel Totti festeggia oggi il suo 18° compleanno, un traguardo speciale accolto con gioia nella casa di papà Francesco.

