Chanel Totti si diploma | L’emozione di Ilary Blasi e il commento ironico di papà Francesco

Chanel Totti ha recentemente conseguito il diploma, un traguardo che celebra non solo il suo impegno, ma anche l'importanza dell'istruzione in un mondo sempre più competitivo. L'emozione di Ilary Blasi era palpabile, mentre papà Francesco ha deliziato tutti con un commento ironico. Un momento che segna l'inizio di una nuova avventura, in perfetta sintonia con la tendenza dei giovani a perseguire sogni e ambizioni. Chi sarà il prossimo a brillare?

Un traguardo importante per la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti: scopriamo i dettagli della cerimonia e chi c'era per festeggiare. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Chanel Totti si diploma: L’emozione di Ilary Blasi e il commento ironico di papà Francesco

Chanel Totti compie 18 anni, festa a casa di papà Francesco (e la dedica di Ilary Blasi)

Chanel Totti festeggia oggi il suo 18° compleanno, un traguardo speciale accolto con gioia nella casa di papà Francesco.

Cerca Video su questo argomento: Chanel Totti Diploma Emozione Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chanel Totti si diploma: cosa ha indossato per la cerimonia di consegna della pergamena

Segnala fanpage.it: Grande giorno per Chanel Totti: si è diplomata presso la St. Stephen’s School. Non poteva mancare Ilary Blasi alla cerimonia di consegna della pergamena.

“Ora nevica”. Francesco Totti scherza sul diploma di Chanel

Da quilink.it: La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha ufficialmente concluso il suo percorso scolastico con il diploma conseguito presso la prestigiosa St.

Festa di diploma per Chanel Totti: la scuola americana, il selfie di Bastian e il commento di Totti

Segnala msn.com: Chanel Totti si è diplomata. «Finalmente», commenta la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, mentre sfoggia con orgoglio la pergamena consegnata nella cerimonia in stile ...