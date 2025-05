Chanel Totti si diploma | cosa ha indossato per la cerimonia di consegna della pergamena

Un grande traguardo per Chanel Totti, che si è diplomata con stile alla St. Stephen's School! Per l'occasione, ha sfoggiato un look elegante e sofisticato, perfetto per celebrare questo momento speciale insieme alla mamma Ilary Blasi. Un evento che non solo rappresenta la conclusione di un capitolo, ma anche l'inizio di nuove avventure. L’istruzione è il primo passo verso il successo: cosa ci riserverà questa giovane promessa?

Grande giorno per Chanel Totti: si è diplomata presso la St. Stephen's School. Non poteva mancare Ilary Blasi alla cerimonia di consegna della pergamena.

Chanel Totti compie 18 anni, festa a casa di papà Francesco (e la dedica di Ilary Blasi)

Chanel Totti festeggia oggi il suo 18° compleanno, un traguardo speciale accolto con gioia nella casa di papà Francesco.

"Finalmente!" scrive semplicemente Chanel Totti sui social per festeggiare il diploma. In posa con alcune amiche stringe tra le mani la pergamena, mentre mamma Ilary Blasi celebra il traguardo raggiunto.