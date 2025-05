Chanel si è diplomata la reazione di Francesco Totti | Ora nevica

Chanel Totti celebra il suo diploma, un momento emozionante che segna l’inizio di una nuova avventura. "Finalmente", scrive sui social, mentre Francesco Totti non può che essere fiero della sua piccola. In un’epoca in cui l’istruzione è più importante che mai, questa notizia risuona come un inno alla determinazione e alla crescita. E chissà, sotto la neve di questo inizio d’anno, potrebbero già arrivare nuove sorprese per la giovane Chanel!

(Adnkronos) – Chanel Totti si è diplomata. "Finalmente", ha scritto la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti a corredo dello scatto in cui appare sorridente, mentre stringe la pergamena tra le mani. A celebrare questo traguardo importante, anche mamma Ilary che sui social ha documentato la cerimonia. Chanel Totti si è diplomata alla St.

Chanel Totti compie 18 anni, festa a casa di papà Francesco (e la dedica di Ilary Blasi)

Chanel Totti festeggia oggi il suo 18° compleanno, un traguardo speciale accolto con gioia nella casa di papà Francesco.

