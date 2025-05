Champions Parigi punta sulla vittoria del Psg ma si blinda contro gli eccessi degli ultrà | schierati 5 400 agenti

Domani sera Parigi vive un'emozione unica in vista della finale di Champions League tra PSG e Inter, ma la tensione è palpabile. Con 5.400 agenti schierati per prevenire incidenti tra gli ultrà, la città si prepara a garantire sicurezza e ordine. Un contrasto tra passione sportiva e necessità di tutela, che riflette l’attenzione crescente alla sicurezza negli eventi pubblici. Riuscirà il PSG a conquistare il trofeo senza intoppi?

Parigi si barrica contro gli ultrà. Anche se l’attesa finale della Champions, di domani sera, tra il Paris Saint Germain e l’Inter si gioca in Germania, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, Parigi si prepara come se l’incontro fosse al Parc des Princes: 5.400 poliziotti e gendarmi saranno mobilitati tra il centro e la periferia, un “piano di battaglia XXL”, ha scritto Le Parisien, messo a punto dal prefetto di Parigi Laurent Nuñez. Lui stesso ha parlato di “dispositivo enorme”, paragonabile a quello di una sera di Capodanno. In confronto, “solo” 2.000 agenti erano stati mobilitati il 7 maggio scorso per la semifinale contro l’Arsenal. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Champions, Parigi punta sulla vittoria del Psg ma si blinda contro gli eccessi degli ultrà: schierati 5.400 agenti

Alcaraz imbarazzato a Parigi: “Vi dico per chi farò il tifo in finale di Champions, onestamente”

Carlos Alcaraz, imbarazzato a Parigi durante il sorteggio del Roland Garros, ha condiviso la sua passione per il calcio e ha rivelato per chi farà il tifo in finale di Champions.

Cerca Video su questo argomento: Champions Parigi Punta Vittoria Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Inter-PSG: probabili formazioni, statistiche e dove vederla in tv; Psg-Inter, le statistiche verso la finale di Champions League 2025; Come sta il Psg e chi giocherà in finale contro l'Inter; PSG Punta alla Coppa di Francia per Caricare la Fiducia Prima della Finale di Champions League. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Champions, il Psg già pensa alla festa: sfilata agli Champs-Elysees e Tour d'Eiffel che si illumina a ogni gol francese

Come scrive sport.virgilio.it: Sabato sera la Torre Eiffel si colorerà di rosso e di blu a ogni gol del Psg. Domenica pomeriggio, in caso di vittoria, sfilata sugli Champs-Elysees ...

Parigi fa la sbruffona: prepara la sfilata del Psg e illuminerà la Torre Eiffel ad ogni gol (se ci saranno)

Si legge su informazione.it: Ma l'amministrazione si riserva di cancellare l'evento di domenica se sabato sera ci saranno disordini. La vittoria dell'Inter non è contemplata Nemmeno a Parigi sanno dove sta di casa la scaramanzia.

Festa e follie a Parigi per la vittoria in Champions del Psg

Da msn.com: Festa e follie a Parigi per la vittoria in Champions del Psg Mettiamo che l'Inter vinca la Champions, quante italiane si qualificheranno la prossima stagione? Veronica Gentili e le sue cicatrici ...