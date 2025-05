Champions League tutto pronto per Inter-Psg Chi parte favorito e chi rischia di più ai rigori | cosa dicono i bookmakers

Il grande giorno si avvicina: Inter e PSG pronte a sfidarsi nella finale di Champions League! I bookmakers, con la loro esperienza, vedono il PSG come il favorito, ma attenzione: la storia ci insegna che nelle finali tutto può accadere. Chi avrà la freddezza necessaria per affrontare un eventuale tiro di rigore? Un dettaglio cruciale che potrebbe decidere le sorti dell'incontro. Preparati a vivere un'emozione senza precedenti!

La finale di Champions League è alle porte, Inter e Paris Saint Germain sono pronte ad affrontarsi per aggiudicarsi lo scettro di regina d’Europa. In una finale del genere tutto può succedere, ma i bookmakers hanno le idee piuttosto chiare su quale sia la favorita. Facendo una media delle quote offerte dai principali siti di scommesse il Psg è favorito di più di un punto: 2,20 per i francesi e 3,30 per i nerazzurri. Il pareggio nei tempi regolamentari, secondo i bookmakers, è tanto probabile quanto una vittoria dell’Inter, 3,30. Se la finale di Champions dovesse concludersi ai rigori, prevedono i bookmakers, i favori sarebbero ancor meno dalla parte dell’ Inter, visto che da quando c’è Gigio Donnarumma in porta, il Paris ha perso solo una volta su sette dagli undici metri. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Champions League, tutto pronto per Inter-Psg. Chi parte favorito e chi rischia di più ai rigori: cosa dicono i bookmakers

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League

La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

PSG-Inter, le probabili formazioni della finale di Champions League

Come scrive sportal.it: Tutto pronto per l’ultimo atto della UEFA Champions League 2024/25. Sabato 1° giugno, al Wembley Stadium di Londra, Paris Saint-Germain e Inter si sfideranno per conquistare il trofeo più ambito del c ...

Psg-Inter finale di Champions League. I nerazzurri sognano il quarto trofeo della propria storia

Si legge su mam-e.it: Psg-Inter finale di Champions League. È tutto pronto all'Allianz Arena di Monaco di Baviera per l'atto conclusivo del maggior torneo calcistico europeo, in programma sabato 31 maggio alle ore 21.

Inter Psg dove vederla in tv in chiaro, la finale di Champions gratis

Da money.it: Dove vedere Inter Psg in diretta tv e streaming in chiaro: la finale di Champions League sarà trasmessa gratis e non solo su Sky, con diversi maxischermi anche a Milano compreso uno a San Siro.