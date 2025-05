Champions League il doppio ex Cauet | Sono legato ad entrambe le squadre il cuore sarà diviso ma…

La finale di Champions League si avvicina e Benoit Cauet, ex giocatore di Inter e PSG, rivela il suo cuore diviso tra le due squadre. "Sarà una sfida emozionante", afferma. Con l’attenzione sull’asse Parigi-Milano, ci si interroga su quale delle due squadre avrà la meglio in un contesto dove il calcio europeo si fa sempre più competitivo. Non perderti le emozioni di sabato: chi porterà a casa il trofeo?

Le parole di Benoit Cauet, doppio ex di Inter e PSG, in vista della finale di Champions League di sabato sera tra le sue due ex squadre Benoit Cauet, doppio ex di PSG e Inter, ha rilasciato una intervista a Goal.com in vista della finale di Champions League tra le due squadre.

