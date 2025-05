Champions League gli incassi di tutte la italiane | quanto potrebbe vincere l' Inter se alzasse la Coppa

La Champions League non è solo un sogno sportivo, ma anche un affare colossale! L'Inter ha già guadagnato oltre 131 milioni di euro e potrebbe arrivare a 138 milioni se alzasse la coppa. Questo torna a sottolineare come il calcio si stia trasformando in un vero e proprio business globale, dove ogni partita conta non solo per il prestigio, ma anche per i bilanci delle società. Sarà un finale da brivido!

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League

La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

