Cestini stracolmi in via Maggiore Toselli

In via Maggiore Toselli, il degrado è sotto gli occhi di tutti: cestini stracolmi che raccontano una storia di incuria e mancanza di rispetto. Questo è solo un sintomo di un problema più ampio legato alla gestione dei rifiuti nelle città italiane, dove la responsabilità di un ambiente pulito spetta a tutti noi. È ora di riflettere su come possiamo migliorare insieme, perché una città ordinata è un diritto di tutti!

Segnalo per l'ennesima volta il degrado che giornalmente si ripete in via Maggiore Toselli, in pieno centro città. I complimenti vanno sia alla Rap che non svuota i cestini che agli abitanti incivili che li utilizzano per il conferimento della spazzatura non differenziata in una zona nella quale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Cestini stracolmi in via Maggiore Toselli

Cerca Video su questo argomento: Cestini Stracolmi Via Maggiore Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cestini stracolmi in via Zisa

Si legge su palermotoday.it: Mi chiedo: è mai possibile che per avere svuotati i cestini ogni volta devo fare la segnalazione a voi? Da oltre due mesi non passano a svuotare ...

Tra problemi e inciviltà. Cestini di rifiuti stracolmi: "Il servizio non funziona"

Scrive msn.com: Cestini stracolmi di rifiuti e sacchetti per giorni in centro a Monza e nei quartieri. Tra l’immondizia, spuntano anche ...

Cestini dei rifiuti stracolmi

Si legge su laprovinciacr.it: Che si tratti di inciviltà non c’è dubbio, ma se i cestini erano già tutti stracolmi nelle prime ore del pomeriggio evidentemente non è stata solo la buona educazione a mancare: la presenza ...