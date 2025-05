Cessate il fuoco altro che rifiuto | Hamas sta valutando la nuova proposta

In un clima di tensione crescente, la recente proposta di cessate il fuoco ha acceso i riflettori su una questione complessa: la narrazione mediatica. Mentre alcuni sostengono che Hamas stia rifiutando l’offerta statunitense, altri suggeriscono che ci sia una valutazione in corso, con implicazioni geopolitiche di ampio respiro. Questo scenario mette in discussione chi siano davvero i “buoni” e i “cattivi” in questa intricata trama di potere. Rimanete aggiornati!

Proni alla propaganda israeliana e preoccupati di rimettere le cose a posto, con Israele ricollocato nella casella dei buoni e Hamas in quella dei cattivi, ieri sera diversi media nostrani hanno riferito che Hamas aveva rifiutato il cessate il fuoco made in Usa accolto dal premier israeliano. Così ieri il comitato editoriale della Repubblica e altri sedicenti mezzi di informazione, per i quali evidentemente nulla conta la verifica delle notizie nĂ© l’approfondimento. Hamas sta valutando la proposta di Witkoff-Netanyahu. In genere evitiamo di sottolineare l’ovvio, cioè che i media mainstream hanno abdicato al loro ruolo di informazione per consegnarsi al potere costituito, nello specifico i circoli internazionali che hanno sostenuto e sostengono Netanyahu e il genocidio del popolo palestinese, ma nell’occasione non possiamo esimerci dal farlo perchĂ© il tema, lo sterminio e del popolo palestinese e la deportazione dei sopravvissuti, è troppo grave per tacere. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Cessate il fuoco, altro che rifiuto: Hamas sta valutando la nuova proposta

Hamas libera da Gaza l’ostaggio Edan Alexander: «Ha bisogno di aiuto per camminare». E Trump preme su Netanyahu per un nuovo cessate il fuoco

Hamas ha liberato l'ostaggio americano-israeliano Edan Alexander, 21 anni, sequestrato a Gaza il 7 ottobre 2023.

Cerca Video su questo argomento: Cessate Fuoco Altro Rifiuto Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Gaza, nuovo accordo di tregua in stallo per il rifiuto di Hamas; Gaza, da Netanyahu ok a proposta Usa. Hamas: «Non ci soddisfa»; Fonti da Gaza: Hamas accetta proposta accordo tregua. Inviato Usa smentisce - Procuratrice, nomina nuovo capo dello Shin Bet non valida; Il G7 aumenterĂ la pressione se la Russia rifiuta il cessate il fuoco. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Hamas: “La proposta di cessate il fuoco degli Stati Uniti non è soddisfacente”

Secondo informazione.it: Hamas: “La proposta di cessate il fuoco degli Stati Uniti non è soddisfacente” Secondo un dirigente dell'organizzazione 'la leadership sta conducendo una revisione approfondita' Getting your Trinity A ...

Itamar Ben Gvir invita a un’azione militare decisa nella striscia di Gaza dopo il no di Hamas al cessate il fuoco

Segnala gaeta.it: La tensione nella striscia di Gaza aumenta dopo il rifiuto di Hamas alla proposta di cessate il fuoco degli Stati uniti; Itamar Ben Gvir chiede un intervento militare deciso da parte di Israele.

La nuova proposta di cessate il fuoco a Gaza non sembra risolutiva

Come scrive ilpost.it: Prevede 60 giorni di interruzione della guerra, in cambio della riconsegna di ostaggi, senza garanzie sul futuro ...