Cesena | possibili cambiamenti per Mignani e Artico Monza e Modena interessati

Di un possibile divorzio con Fabio Artico si parla da settimane, le voci di una separazione anche con Michele Mignani sono invece cosa recente. Se si concretizzassero rimarrebbero vacanti due poltrone chiave, quelle di direttore sportivo e di allenatore, da colmare in fretta per non sottrarre tempo prezioso alla programmazione della prossima stagione. Rimanendo sul mister, Mignani è un tecnico che in questo momento ha mercato in B. Su di lui avrebbe messo gli occhi il Monza, appena retrocesso dalla A e che ha già dato il benservito ad Alessandro Nesta. Anche il Modena è in cerca di un allenatore e nelle lista dei papabili avrebbe messo anche il tecnico genovese che ha già guidato i canarini dal 2019 al 2021 in C lasciando un buon ricordo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it