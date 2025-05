Cesalpino Festival | quando la scuola diventa arte comunità e futuro

Il "Cesalpino Festival" di Arezzo segna un passo audace verso una scuola che abbraccia l'arte come strumento di crescita e comunità. In un'epoca in cui l'istruzione è spesso ridotta a mere valutazioni, questo festival trasforma l'apprendimento in un'esperienza vivente, coinvolgendo oltre 1300 studenti in 12 location. Un'iniziativa che non solo celebra la bellezza, ma costruisce le fondamenta per un futuro più creativo e connesso. Non perdere l’occasione di scopr

Un festival per educare alla bellezza In un tempo in cui la scuola rischia di essere ridotta a voti e standard, l’Istituto Comprensivo Cesalpino di Arezzo propone un’alternativa concreta e visionaria: un’educazione che mette al centro arte, musica, territorio e relazioni. Il “Cesalpino Festival”, che coinvolge oltre 1300 studenti, 12 location e più di 30 eventi, è molto più di una rassegna scolastica. È un vero e proprio manifesto culturale: un invito a ripensare la scuola come spazio generativo di bellezza, cittadinanza e comunità. Musica e memoria: un’estate da sognare Il 4 giugno 2025, sulla Terrazza San Donato della Provincia di Arezzo, si terrà Sogno d’Estate, concerto celebrativo per i 500 anni dalla nascita di Andrea Cesalpino – figura simbolo tra scienza e umanesimo, a cui è intitolata la scuola. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Cesalpino Festival: quando la scuola diventa arte, comunità e futuro

