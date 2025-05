Certificazione della parità di genere un incontro in Cciaa per accompagnare le imprese

La Camera di Commercio di Pordenone-Udine si fa pioniera nella promozione della parità di genere, un tema sempre più centrale nel mondo del lavoro. L'incontro pubblico offrirà alle imprese strumenti pratici per ottenere la certificazione, un passo fondamentale verso un ambiente di lavoro più equo e inclusivo. In un contesto in cui il 70% delle nuove assunzioni riguarda donne, investire nella diversità non è solo etico, ma anche strategico!

La Camera di Commercio di Pordenone-Udine, in collaborazione con il suo Comitato per l'Imprenditoria Femminile presieduto da Renata Lirussi (in foto), promuove un incontro pubblico per accompagnare le imprese del territorio nel percorso verso la certificazione della parità di genere, strumento.

