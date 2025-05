Certificato Leed Platinum per il Centro meteo

Il Centro Meteo di Bologna conquista il prestigioso certificato LEED Platinum, un traguardo che sottolinea l'importanza della sostenibilità nel settore edilizio. Eccellente nelle performance energetiche e nella gestione delle risorse, questo edificio rappresenta un modello per il futuro. In un contesto globale sempre più attento all'ecologia, questa notizia invita a riflettere su come anche le infrastrutture possano contribuire a creare un mondo migliore. Sostenibilità non è solo una scelta, ma un impegno collettivo!

Eccellente nelle prestazioni energetiche, nella gestione del ciclo dell’acqua, nell’utilizzo dei materiali e nella capacità di riuso virtuoso delle infrastrutture esistenti. Queste le motivazioni alla base della prestigiosa Certificazione Leed di livello Platinum di U.S. Green Building Council, assegnata all’edificio del Centro Meteo di Bologna (Ecmwf) – primo al mondo nella categoria data center ad ottenerla nel 2021 – e di Cineca e Infn che ha raggiunto la certificazione a marzo 2025, entrambi nell’area di Dama-Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna. Un riconoscimento che certifica l’orientamento green dell’intera cittadella della scienza di Bologna, che a fronte di un consumo energetico molto rilevante (pari a un comune di 18mila abitanti, secondo il Comune) ha messo in campo una meticolosa applicazione dei principi della sostenibilità ambientale e dell’ economia circolare, oltre a essere stata edificata con i più moderni criteri antisismici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Certificato Leed Platinum per il Centro meteo

