cerco un centro sociale permanente

Nel centro sociale permanente in cui la sinistra ha trasformato la falsa piazza democratica, chiamando «studenti» teppisti e delinquenti di strada armati per menare le mani, la Costituzione in un manganello di partito da usare quando fa comodo, qualcosa scricchiola. Gli italiani là fuori non sono scemi e come dimostra il sondaggio pubblicato da Il Tempo alla domanda «volete vivere in un Paese che difende chi delinque o chi lavora?» la risposta, anche a sinistra, è quella del buon senso: la sicurezza è un sinonimo della democrazia.   Ma Elly Schlein, Giuseppe Conte e gli alleati siccome non vanno d'accordo su nulla tranne che insultare Giorgia Meloni, tirano dritti per scaldare il clima già rovente.