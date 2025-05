C’erano studenti minorenni docenti e musicisti di una banda mariachi | crolla all’improvviso il palco durante una festa scolastica in Perù – IL VIDEO

Una festa scolastica si è trasformata in un momento di paura in Perù, quando il palco è crollato sotto gli studenti e i musicisti di una banda mariachi. Dodici feriti, ma fortunatamente nessuna vittima. Questo incidente mette in luce la necessità di garantire sicurezza agli eventi pubblici, soprattutto in contesti festivi. In un'epoca in cui ci si riappropria delle celebrazioni dopo il lockdown, non possiamo permetterci di abbassare la guardia.

Tragedia sfiorata nella Plaza de Armas di Huamachuco, nel nord del Perù. Durante le celebrazioni per l'anniversario dell'istituto scolastico San Nicolás, il palco montato per l'occasione ha ceduto all'improvviso, facendo precipitare studenti, docenti e musicisti di una banda mariachi. Dodici le persone rimaste ferite. Il crollo è avvenuto mentre l'evento era nel pieno dello svolgimento, tra musica, balli e pubblico radunato nella piazza principale della provincia di Sánchez Carrión, nella regione di La Libertad. Secondo quanto riportato dal Centro Operativo di Emergenza Regionale (COER), il palco ha ceduto di colpo, "durante una serenata" allestita per i festeggiamenti, travolgendo chi si trovava sopra.

Classico in scena. Mille studenti attori sul palco

Nell'anno culminante della storica associazione culturale Noidellescarpediverse, mille studenti prendono vita sul palco, portando in scena il classico.

