Cep sotto assedio | furto con spaccata in una farmacia a vuoto il colpo in un laboratorio d’analisi

Il Cep è diventato un campo di battaglia per i ladri, che mettono a segno colpi audaci e ripetuti. L'ultimo in ordine di tempo? Una spaccata alla farmacia Besio. Questo fenomeno si inserisce in un contesto più ampio di crescente insicurezza che affligge le nostre città. Ma c'è un aspetto sorprendente: la comunità si mobilita sempre di più, creando nuove reti di supporto e vigilanza. Rimanere informati è fondamentale!

È un vero proprio assedio quello messo in atto dai ladri al Cep dove, in pochi giorni, sono state colpite diverse attività commerciali. La scorsa notte infatti, con la solita tecnica della "spaccata", una banda ha preso di mira la farmacia Besio, che si trova nell'omonima via, sfondando la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Cep sotto assedio: furto con spaccata in una farmacia, a vuoto il colpo in un laboratorio d’analisi

