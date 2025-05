Centro Servizio Volontariato la nuova presidente provinciale è Marinella Mantovani

Marinella Mantovani fa la storia diventando la prima donna presidente del Csv di Padova e Rovigo. Questa nomina non è solo un traguardo personale, ma un simbolo di cambiamento in un settore che sta abbracciando sempre più la diversità e l'inclusione. Con una leadership fresca e appassionata, Mantovani guiderà una nuova era di volontariato, coinvolgendo la comunità in iniziative che promettono di fare la differenza. È tempo di rialzare il sipario sull'impatto sociale!

Marinella Mantovani è la nuova presidente del Csv - Centro Servizio Volontariato di Padova e Rovigo. Dopo l’elezione del nuovo consiglio direttivo del 10 maggio scorso, gli undici consiglieri hanno deliberato le nuove cariche sociali. Al fianco di Mantovani, prima donna al vertice dell’ente ed. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Centro Servizio Volontariato, la nuova presidente provinciale è Marinella Mantovani

Firenze: tentanto di derubare turiste in centro, carabinieri fuori servizio arrestano cinque donne bulgare

A Firenze, cinque donne bulgare sono state arrestate dai carabinieri fuori servizio mentre tentavano di derubare turiste nel centro storico.

Cerca Video su questo argomento: Centro Servizio Volontariato Nuova Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il saluto ai volontari che hanno fatto la differenza. Al via i nuovi progetti; Via libera al disegno di legge sull’elenco del volontariato | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano; Cambio al vertice del Csv delle Marche. Il maceratese Gobbi nuovo presidente; Sabato l'inaugurazione della nuova sede delle associazioni di volontariato. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Da reti associative e centri di servizio per il volontariato la spinta all’innovazione sociale

Secondo ilsole24ore.com: Fotografare la trasformazione dei centri di servizio per il volontariato (Csv) e delle reti associative (Ra) in un quadro normativo in evoluzione come quello del Terzo settore. È questo il focus del r ...

Taglio del nastro per VolontaRomagna a Ravenna: nuova sede per il Centro di Servizio per il Volontariato foto

Da ravennanotizie.it: Taglio del nastro, questa mattina, sabato 1 ottobre, per la nuova sede ravennate di VolontaRomagna, il Centro di Servizio per il Volontariato che offrirà supporto alle associazioni del territorio ...

Il Centro servizi per il Volontariato trasferito al Parco della Scienza

Secondo emmelle.it: TERAMO – La delegazione territoriale di Teramo del Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo cambia sede ... sia dalla superstrada e dalle altre vie di ingresso al capoluogo. La nuova sede è peraltro ...