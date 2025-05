Centro massaggi nel mirino di una banda di giovani rapinatori arrestati in cinque

Un centro massaggi diventa il teatro di una rapina audace, ma la giustizia è in azione: cinque giovani sono stati arrestati a Modena. Questo episodio non è isolato; riflette un trend preoccupante tra i più giovani, sempre più coinvolti in atti criminali. La domanda sorge spontanea: cosa spinge i ragazzi a intraprendere strade tanto rischiose? Scopriamo insieme le dinamiche che si nascondono dietro a queste scelte.

Si è chiuso il cerchio attorno ad una banda composta da cinque giovanissimi, indagati per una rapina avvenuta a Modena a inizio anno. I fatti risalgono al 9 febbraio, quando la Squadra Volante era intervenuta intorno alle ore 21.00 presso un centro massaggi, su segnalazione di una dipendente che.

