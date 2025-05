Centro Antifumo Asst Lodi | In crescita il numero di chi vuole smettere e chiede aiuto Come accedere al servizio e come funziona

Il Centro Antifumo di ASST Lodi segna un trend incoraggiante: sempre più persone scelgono di liberarsi dal fumo, con un aumento significativo delle richieste di aiuto. Dal 2006, ben 621 individui hanno intrapreso il percorso per una vita senza sigarette. Questo dato non solo riflette una crescente consapevolezza sulla salute, ma sottolinea anche l'importanza di supporto professionale. Scopri come accedere ai servizi e unirti a questa sfida verso il benessere!

Lodi, 30 maggio 2025 – Dal 2006 ad oggi, 30 maggio 2025, 621 persone hanno intrapreso un percorso terapeutico per dire basta alle sigarette presso il Centro Antifumo dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi. Sono 316 uomini e 305 donne. Nel periodo 2006–2024 si sono registrate complessivamente 919 prese in carico (485 maschi e 434 femmine), dato che comprende sia nuovi accessi sia rientri in trattamento dovuti a ricadute. L’andamento temporale mostra una crescita nel biennio 2010-2011, un calo tra il 2012 e il 2017, un nuovo incremento nel 2018 e una successiva flessione fino al 2021. Dal 2022 si osserva una ripresa con trend in crescita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Centro Antifumo Asst Lodi: “In crescita il numero di chi vuole smettere e chiede aiuto”. Come accedere al servizio e come funziona

