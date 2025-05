Centro aggregazione giovanile Attività finite ora il centro estivo

La CiAGi di Livigno si prepara a chiudere un inverno ricco di attività, ma non è il momento di fermarsi! Con l'avvio del centro estivo, oltre 400 ragazzi vivranno esperienze indimenticabili. Questo trend di coinvolgimento giovanile è fondamentale in un'epoca dove socialità e apprendimento non possono aspettare. Non perdere l'occasione di scoprire come il lavoro appassionato dell'equipe di Michele Ricetti crea opportunità uniche per i più giovani!

Alla CiAGi di Livigno, tra bilanci per la stagione appena conclusa e il via dei programmi estivi che coinvolgeranno oltre 400 ragazzi. Con i prossimi giorni si chiudono le attività proposte per l'inverno, con professionalità e dedizione, dall'equipe coordinata da Michele Ricetti, educatore e pedagogista, che da anni lavora nella struttura comunale, attualmente gestita dalla coop sociale l'Impronta. "Sono orgoglioso del lavoro che lo staff educativo del CiAGi ha portato avanti in questi otto mesi – dice Ricetti –. Non sono mancati momenti di scoraggiamento, vista la difficoltà nel trovare operatori, ma questo non ha impedito un lavoro attento.

