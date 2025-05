Centri in Albania dubbi della Cassazione sul protocollo e sui trattenimenti di migranti nel Cpr

La Corte di Cassazione solleva dubbi sul protocollo dei centri di trattenimento per migranti in Albania, rinviando la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Questo passaggio segna una svolta cruciale nel dibattito sull'immigrazione, evidenziando le tensioni tra politiche nazionali e diritti fondamentali. Un punto interessante da considerare: cosa succederà se l’Europa dovesse dichiarare il piano incompatibile? La questione potrebbe ridefinire il futuro dell’accoglienza.

La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha rinviato alla Corte di giustizia dell'Unione europea la questione relativa ai trattenimenti nel cpr in Albania: per i giudici c'è il rischio che l'intero piano sia incompatibile con il diritto europeo. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Centri in Albania, dubbi della Cassazione sul protocollo e sui trattenimenti di migranti nel Cpr

Dl Albania, scontro tra giudici: Roma sconfessa la Cassazione su trattenimento migranti a Gjader

A Roma si consuma uno scontro tra giudici sulla gestione dei migranti. La Corte di Appello smentisce la Cassazione, chiedendo di rivalutare il trattenimento di un migrante ghanese a Gjader, accusando una mancata applicazione della direttiva europea sulle procedure d’asilo.

Cerca Video su questo argomento: Centri Albania Dubbi Cassazione Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

La Cassazione affonda il progetto Albania; Dl Albania, scontro tra giudici: Roma sconfessa la Cassazione su trattenimento migranti a Gjader. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Centri in Albania, dubbi della Cassazione sul protocollo e sui trattenimenti di migranti nel Cpr

Secondo fanpage.it: La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha rinviato alla Corte di giustizia dell'Unione europea la questione relativa ai trattenimenti nel cpr ...

Migranti in Albania, la Cassazione contro il Governo: «Dubbi sull'operazione». E rinvia due cause alla Corte Ue

Segnala msn.com: La Cassazione dubita che l'operazione dei centri migranti in Albania del governo italiano sia compatibile col diritto europeo. Per questo ieri ha ...

I dubbi della Corte di Cassazione sul piano Albania, due rinvii alla Corte Ue

Come scrive ansa.it: La Cassazione dubita che l'operazione dei centri in Albania del governo italiano sia compatibile col diritto europeo. Per questo ieri ha rinviato due cause alla Corte di giustizia dell'Unione europea.