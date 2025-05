Centri estivi gratuiti per famiglie in difficoltà

L'estate si fa più serena per le famiglie in difficoltà: i centri estivi gratuiti Zeroseiplus tornano in azione! Nei comuni dell'Unione Terre di Castelli e a Montese, i bambini potranno vivere esperienze indimenticabili senza alcun costo. Un'iniziativa che non solo offre svago, ma promuove anche l'inclusione sociale, rispondendo a un'esigenza sempre più urgente in tempi di crisi economica. Una mano tesa per costruire un futuro migliore!

Prosegue l'offerta dei centri estivi gratuiti Zeroseiplus nei comuni dell' Unione Terre di Castelli e a Montese, che si svolgeranno durante il mese di luglio in varie sedi. L'iniziativa è rivolta alle famiglie con Isee fino a 15mila euro, grazie al sostegno del progetto Zeroseiplus, selezionato da "Con i Bambini" nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Dopo l'apertura del bando per la fascia 4-6 anni, ancora attivo fino a oggi, si sono aperte ufficialmente (e chiuderanno il 3 giugno) le iscrizioni per i Centri estivi dedicati ai bambini da 1 a 3 anni, ampliando così l'offerta estiva per le famiglie del territorio.

Il Comune stanzia 640mila euro per i centri estivi: "A breve l’avviso per il catalogo 2025"

La giunta comunale di Bari ha deciso di investire 640mila euro nei centri estivi per il 2025, approvando una variazione al Piano Economico di Gestione.

Centri estivi gratuiti per famiglie in difficoltà

Fondazione Cr Firenze: 50 centri estivi sostenuti con piu' di 1.100 posti gratuiti disponi

Municipio I Roma, al via i centri estivi ricreativi inclusivi

