Centri Albania Cassazione ferma ancora il governo | dubbi su trattenimento migranti

La Corte di Cassazione italiana frena il governo sulla creazione di centri di trattenimento migranti in Albania, inviando due casi alla Corte di Giustizia europea. Questo sviluppo mette in luce i crescenti dubbi legali e morali riguardo alle politiche di gestione dei flussi migratori. In un contesto europeo sempre piĂą diviso su questo tema, la decisione potrebbe ridisegnare le strategie nazionali e internazionali sul diritto d'asilo. Un punto di svolta da seguire con attenzione!

La Corte di Cassazione italiana sembra aver compiuto un passo indietro sui centri in Albania per il trattenimento di migranti. Secondo quanto riportato da Il Manifesto, gli Ermellini hanno inviato alla Corte di Giustizia europea due casi, contenuti in due provvedimenti fotocopia nati dai ricorsi del Viminale contro altrettante non convalide del trattenimento decise dalla . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Centri Albania, Cassazione ferma ancora il governo: dubbi su trattenimento migranti

Centri in Albania, Schlein: Su Cpr propaganda becera dal Governo

Il governo albanese ha aperto centri a Schlein, presentandoli come soluzione all’immigrazione. Tuttavia, secondo critici, si tratta di una propaganda becera volta a nascondere un fallimento, trasferendo persone già in Italia e tentando di alimentare politiche populiste a spese dei migranti.

Migranti in Albania, la Cassazione ferma tutto un’altra volta. Il piano B del governo rinviato alla Corte Ue

Secondo ilfattoquotidiano.it: Due casi di trattenimenti non convalidati dalla Corte d’appello di Roma e impugnati dal Viminale finiranno alla Corte di giustizia europea (Cgue). Lo ha deciso la Cassazione che ai giudici di Lussembu ...

Dubbi Cassazione su piano Albania, due rinvii a Corte Ue

Da ansa.it: La Cassazione dubita che l'operazione dei centri in Albania del governo italiano sia compatibile col diritto europeo. Per questo ieri ha rinviato due cause alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Migranti in Albania, la Cassazione rinvia alla Corte europea e ferma tutto: possibile stop al protocollo voluto da Meloni

Secondo msn.com: Il castello di carte costruito dal governo Meloni sull’Albania, con l’accordo siglato tra Roma e Tirana prima per spedire nei centri di Gjader e Shengjin i richiedenti asilo intercettati in mare, poi ...