cena per ant raccolti 50mila euro

Un grande successo per la cena di beneficenza organizzata da Eleonora Gazzotti, che ha raccolto ben 50.000 euro per l'ANT! La Terrazza Bernardini, con la sua vista sul campo del Dall'Ara, ha fatto da cornice a un evento culinario indimenticabile, con piatti stellati dello chef Alberto Faccani. La generosità degli ospiti si inserisce in un trend crescente di solidarietà che unisce buon cibo e buona causa. Non perdere l'occasione di essere parte del cambiamento

È stata un successo la serata per raccogliere fondi a favore dell' Ant organizzata da Eleonora Gazzotti sulla Terrazza Bernardini allo stadio Dall'Ara. Lo chef stellato Alberto Faccani, aiutato da Max Poggi per gli antipasti, ha preparato una cena a base di pesce, con vista sul campo da gioco, per i 230 invitati. Sfoglia, seppia e vignarola e, come secondo, rombo con carciofi, patate e limone: questo il superbo menu dello chef Faccani del ristorante (2 stelle Michelin) Magnolia di Longiano. Il tutto annaffiato dal vino rosé della cantina Manaresi di Valsamoggia. Per concludere il dolce 'Forza Bologna' del pastry chef Gabriele Spinelli.

