ceis treviso eletto il nuovo consiglio di amministrazione

Il CEIS di Treviso segna un'importante tappa nel suo percorso di crescita, rinnovando il Consiglio di Amministrazione. Da oltre 40 anni, questa cooperativa sociale è un faro di speranza per chi affronta le sfide delle dipendenze e della salute mentale. Questo cambio al vertice non solo rappresenta un’opportunità di rinnovamento, ma si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione verso il benessere psicologico nella nostra società . La salute mentale è una priorità !

Il CEIS di Treviso, cooperativa sociale da più di 40 anni impegnata nell'ambito delle dipendenze e della salute mentale in provincia di Treviso, rinnova il Consiglio di Amministrazione. L'assemblea dei soci, riunitasi ieri, mercoledì 28 maggio, ha eletto il nuovo il CdA, tra varie conferme e.

