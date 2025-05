Ceff Francesco Bandini approva il bilancio Il nuovo presidente è Marco Balducci

Il bilancio 2024 di Ceff Francesco Bandini fa segnare un risultato economico positivo, mentre Marco Balducci assume la presidenza in un momento cruciale. Con il budget 2025, l’azienda si prepara a navigare verso nuove sfide, puntando sul consolidamento e sulla crescita sostenibile. Questo approccio non solo riflette una strategia vincente nel panorama economico attuale, ma rappresenta anche un esempio di resilienza in un contesto sempre più competitivo.

Approvato il bilancio 2024 di Ceff Francesco Bandini di Faenza, che si è chiuso con un risultato economico positivo. Il budget 2025, approvato dal Consiglio di Amministrazione, prevede un anno di impegno, responsabilità ma anche di sfida, in un'ottica di consolidamento e in continuità con la.