C’è un motivo se il tuo telefono si scarica troppo velocemente

Se il tuo smartphone sembra avere una vita sempre più breve, non sei solo. Google ha recentemente svelato che un aggiornamento di Instagram potrebbe essere la chiave per risolvere questo fastidioso problema di batteria. La versione 382.0.0.49.84 è ora scaricabile sul Play Store. Non lasciare che un'app consumi il tuo dispositivo: aggiornati e riscopri l'energia del tuo telefono!

In un recente post di supporto, Google ha confermato che Instagram ha ricevuto un aggiornamento per risolvere questo problema. La versione corretta dell'app è la 382.0.0.49.84, ora disponibile sul Google Play Store.

Le novità dell’aggiornamento di sistema di Google di maggio 2025 (aggiornato)

Google ha recentemente lanciato l'aggiornamento di sistema di maggio 2025, introducendo nuove funzionalità e miglioramenti.