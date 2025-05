CdS – Gasperini è sempre più vicino alla Roma | mantiene la parola data

Gasperini sempre più vicino alla Roma: un'alleanza che potrebbe rivoluzionare il futuro giallorosso! Il tecnico, famoso per il suo gioco innovativo e il talento nel valorizzare i giovani, sembra pronto a mantenere la parola data ai Friedkin. In un periodo di grandi cambiamenti nel calcio italiano, questa scelta potrebbe segnare un nuovo capitolo per la squadra capitolina, pronta a riscrivere la propria storia. Rimanete sintonizzati!

2025-05-30 18:33:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere dello Sport: Gasperini verso il sì alla Roma: ottimismo a Trigoria. Gasperini pare infatti aver deciso di rispettare la parola data ai Friedkin e di accettare così l’offerta della Roma, che gli ha proposto un lauto ingaggio triennale (si parla di 7 milioni a stagione) trasmettendogli tutta la propria fiducia e il forte desiderio di affidargli la squadra. A nulla dovrebbero dunque servire le proteste dei tifosi atalantini, che hanno chiesto alla famiglia Percassi di trattenere il proprio condottiero, così come il pressing della Juve (nelle cui giovanili Gasp ha mosso i primi passi da calciatore prima e da tecnico poi) che ha fatto un tentativo (andato a vuoto) nella mattinata di oggi (30 maggio). 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – Gasperini è sempre più vicino alla Roma: mantiene la parola data

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus?

In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

