cds – de bruyne ai dettagli zhegrova è l asso nella manica

Il mercato del calcio è in fermento e il possibile trasferimento di Kevin De Bruyne sta già infiammando i social. Con un accordo quasi definitivo, la stella belga potrebbe cambiare squadra, portando con sé l'aspettativa di nuove sfide e successi. Ma attenzione: il vero asso nella manica potrebbe essere Zhegrova, talentuoso giocatore pronto a brillare. Scopriamo insieme come queste trattative influenzeranno le dinamiche delle prossime stagioni!

2025-05-29 10:01:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: I legali di Kevin De Bruyne sono tornati a casa con un accordo quasi definito in ogni dettaglio e le prospettive di una nuova vita pronta per l’uso da consegnare a Kevin. La suggestione nata all’improvviso in una serata di primavera è vicina a trasformarsi in una splendida realtà per un popolo di tifosi, e di appassionati, che all’inizio ha fatto fatica a credere ai rumors di mercato: e invece, KDB e il Napoli sono davvero ai titoli di coda del lieto fine. Manca poco, qualche piccolo aspetto da limare e via: sarà lui il primo rinforzo della squadra che De Laurentiis sta facendo di tutto per affidare ancora ad Antonio Conte. 🔗 Leggi su Justcalcio.com