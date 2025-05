Cavalieri del lavoro | Patrizio Bertelli e Leonardo Ferragamo nominati oggi da Mattarella

Oggi, il Presidente Mattarella ha onorato Patrizio Bertelli e Leonardo Ferragamo con il titolo di Cavalieri del Lavoro, riconoscendo il loro straordinario contributo all'industria del lusso e al settore terziario. Questi due imprenditori toscani non solo guidano marchi celebri, ma incarnano un’imprenditoria che si appassiona per la sostenibilità e l’innovazione. Un esempio da seguire in un'epoca in cui il business responsabile è più che mai fondamentale!

Due gli imprenditori toscani nominati oggi cavalieri del lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: si tratta di Patrizio Bertelli, per il suo impegno alla guida del gruppo del lusso Prada, e Leonardo Ferragamo, nominato per il suo impegno nel settore terziario. Oltre all'impegno nell'industria, li accomuna una grande passione per il mare e la barca a vela L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del lavoro, c’è anche l’ad di Eni Claudio Descalzi

Sotto l’egida del Presidente Mattarella, 25 imprenditori sono stati insigniti del titolo di Cavalieri del Lavoro, tra cui spicca Claudio Descalzi, AD di Eni.

