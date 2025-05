Cavalieri del Lavoro 2025 Mattarella nomina tra i 25 Descalzi di Eni Caltagirone di Cementir Milleri di Luxottica Scannapieco di Ala

Nel 2025, il Presidente Mattarella ha onorato i nuovi Cavalieri del Lavoro, tra cui nomi illustri come Patrizio Bertelli e Leonardo Ferragamo. Questi leader non solo rappresentano l'eccellenza italiana nel business, ma incarnano anche un trend di resilienza e innovazione cruciale per il nostro Paese. Un dato interessante? La loro capacità di adattarsi a mercati in rapida evoluzione è fondamentale per capire come l'Italia può ripartire e prosperare.

Tra i nuovi Cavalieri del Lavoro 2025 spiccano Patrizio Bertelli (Prada), Leonardo Ferragamo (Lungarno Alberghi), Maria Giovanna Paone (Kiton), Marina Nissim (Bolton Group) e Piero Mastroberardino (Radici Mastroberardino) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito le onor.

Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del lavoro, c’è anche l’ad di Eni Claudio Descalzi

Sotto l’egida del Presidente Mattarella, 25 imprenditori sono stati insigniti del titolo di Cavalieri del Lavoro, tra cui spicca Claudio Descalzi, AD di Eni.

