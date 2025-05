Cavalieri del lavoro 2025 | ecco l’elenco chi sono

Il 2025 segna un altro importante traguardo per i Cavalieri del Lavoro, celebrati dal Presidente Mattarella. Questa prestigiosa onorificenza, nata nel 1901, riconosce l'eccellenza imprenditoriale in un'epoca di sfide globali. I nuovi Cavalieri, simboli di resilienza e innovazione, ci ispirano a pensare a come possiamo tutti contribuire alla rinascita economica del Paese. Scopri chi sono e lasciati motivare dalla loro storia!

Il presidente della repubblicaSergio Mattarella ha conferito le onorificenze ai Cavalieri del Lavoro 2025. Istituita nel 1901, l’ onorificenza di Cavaliere del Lavoro viene conferita ogni anno in occasione della Festa della Repubblica a imprenditori italiani che si sono distinti nei cinque settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’attività creditizia e assicurativa. La Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro riunisce tutti i Cavalieri del Lavoro, concorre con i suoi Gruppi Regionali alla segnalazione di candidature per il conferimento dell’Onorificenza dell’Ordine al “Merito del Lavoro”, ha il compito di illustrare le iniziative dei Cavalieri del Lavoro e di tenere alto il prestigio dell’Ordine. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cavalieri del lavoro 2025: ecco l’elenco, chi sono

Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del lavoro, c’è anche l’ad di Eni Claudio Descalzi

Sotto l’egida del Presidente Mattarella, 25 imprenditori sono stati insigniti del titolo di Cavalieri del Lavoro, tra cui spicca Claudio Descalzi, AD di Eni.

Mattarella nomina Descalzi cavaliere del lavoro. L’elenco completo dei riconoscimenti

Mattarella nomina 25 Cavalieri del lavoro. Ci sono Descalzi e Caltagirone

Ci sono anche Descalzi e Caltagirone: Mattarella nomina 25 nuovi cavalieri del Lavoro

