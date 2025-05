Cavalieri del lavoro 2025 | ecco chi sono i nuovi 25 nominati dal presidente Mattarella

Il 2025 segna un nuovo capitolo per l'Italia con i 25 Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente Mattarella. Questi leader rappresentano l'eccellenza imprenditoriale, pionieri nel settore agroalimentare e innovatori nel Made in Italy. La loro nomina non solo celebra il successo individuale, ma sottolinea anche l'importanza di un'imprenditorialità sostenibile e responsabile in un contesto economico globale sempre più sfidante. Riscopriamo insieme il valore dell’innovazione!

Roma, 30 maggio 2025 – Sono 25 i nuovi Cavalieri del Lavoro nominati quest’anno dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il capo dello Stato ha firmato oggi i decreti, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell'Agricoltura, della sovranitĂ alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida. Ecco l'elenco completo: - Angelini Rossi Roberto - Terziario - Chimica - Estero - Ballerio Rinaldo - Terziario - Servizi Informatici - Lombardia - Basile Giuseppe - Industria - Siderurgica – Sicilia - Benedetti Cesare - Industria - Farmaceutica - Veneto - Bertelli Patrizio - Industria - Moda e Abbigliamento - Toscana - Bracco Ezio - Industria - Impiantistica Energia - Liguria - Caltagirone Francesco - Industria - Cementiera - Lazio - Campagnolo Valentino – Industria - Componentistica - Veneto - Descalzi Claudio - Industria - Energia - Lazio - Dolce Alfonso - Industria - Moda e Abbigliamento - Lombardia - Dossi Alberto - Industria - Chimica - Lombardia - Ferragamo Leonardo - Terziario - Settore Alberghiero - Toscana - Ferrino Anna Beatrice - Industria - Settore Tessile - Piemonte - Mastroberardino Piero - Industria - Enologica - Campania - Milleri Francesco - Industria - Ottica - Lombardia - Minozzi Federica - Industria - Ceramica - Emilia-Romagna - Moretti Vittorio - Agricoltura - Viti-vinicola - Sardegna - Nissim Marina - Commercio - Grande Distribuzione - Lombardia - Paone Maria Giovanna - Industria - Alta Sartoria - Campania - Pavin Massimo - Industria - Materiali Plastici - Veneto - Quadalti Senzani Luisa - Industria - Meccanica - Emilia-Romagna - Rubini Giovanni - Terziario - Ingegneristica Costruzioni - Marche - Ruggiero Laura - Industria - Metalmeccanica - Puglia - Scannapieco Fulvio - Industria - Logistica Aerospazio - Campania - Tosti Giuliano - Commercio - Prodotti Veterinari - Marche Istituita nel 1901, l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro è conferita ogni anno dal presidente della Repubblica a imprenditori, donne e uomini, che abbiano contribuito in modo significativo con la loro attivitĂ d’impresa alla promozione dell’economia nazionale e, con elevato impegno a una responsabilitĂ etica e sociale, al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cavalieri del lavoro 2025: ecco chi sono i nuovi 25 nominati dal presidente Mattarella

Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del lavoro, c'è anche l'ad di Eni Claudio Descalzi

Sotto l’egida del Presidente Mattarella, 25 imprenditori sono stati insigniti del titolo di Cavalieri del Lavoro, tra cui spicca Claudio Descalzi, AD di Eni.

