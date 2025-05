Catania Ucciso Santo Re dopo una lite con un parcheggiatore abusivo | arrestato 37enne dello Zimbabwe

Una tragica vicenda scuote Catania: Santo Re, giovane pasticcere di 30 anni, è stato ucciso in una lite con un parcheggiatore abusivo. La situazione, purtroppo, è emblematicamente legata a un fenomeno dilagante nelle città italiane: l'abusivismo. Questo episodio mette in luce la crescente tensione sociale, dove piccoli conflitti possono trasformarsi in drammi. Un invito a riflettere sulla sicurezza e sulle dinamiche urbane che ci circondano.

È finita in tragedia una lite scoppiata sul lungomare Ognina, in piazza Mancini Battaglia a Catania. Santo Re, 30 anni, dipendente di una delle pasticcerie più rinomate della città, è stato accoltellato mortalmente da un parcheggiatore abusivo al culmine di una discussione. L’aggressore, un 37enne originario dello Zimbabwe, è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia con l’accusa di omicidio aggravato. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, la lite sarebbe nata per la mancata restituzione di alcune vaschette di plastica utilizzate dai dipendenti della pasticceria per offrire cibo al parcheggiatore. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Catania. Ucciso Santo Re dopo una lite con un parcheggiatore abusivo: arrestato 37enne dello Zimbabwe

Un tragico episodio scuote Catania: un padre di 4 mesi è stato ucciso da un posteggiatore abusivo. La vittima, dipendente della storica pasticceria Quaranta, era ben voluto dai colleghi e amato dalla sua famiglia.

Catania, 30enne ucciso da un parcheggiatore abusivo durante una lite. Senza permesso di soggiorno, aveva già picchiato due vigili

