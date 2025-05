Catania nave da crociera rompe ormeggi per vento forte | due persone in mare

Un episodio drammatico ha scosso il porto di Catania: una nave da crociera della Norwegian Cruise Line ha rotto gli ormeggi a causa di forti venti, dando vita a un'operazione di salvataggio improvvisata. Una donna è finita in acqua, seguita dal marito che non ha esitato a tuffarsi per aiutarla. Questo evento ci ricorda quanto le forze della natura possano influenzare il turismo e la sicurezza in mare. La resilienza umana si manifesta anche nei momenti più critici

Una nave da crociera della Norvegian Cruise Line ha rotto gli ormeggi nel porto di Catania a causa del forte vento che da stamattina soffia in città. Una delle bitte a cui era legata la nave si è rotta, facendo allontanare lo scafo dal molo. Una donna che stava salendo a bordo è caduta in mare. Il marito si è lanciato per salvarla. Entrambi sono stati recuperati dal personale della nave e dalla polizia. Portati in ospedale, hanno lievi ferite. A Catania oggi allerta moderata per vento. A Catania oggi bella giornata di sole, dice ilmeteo.it. “Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 27°C, la minima di 18°C alle ore 6. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Catania, nave da crociera rompe ormeggi per vento forte: due persone in mare

Fincantieri e Viking Libra: La Prima Nave da Crociera a Idrogeno in Costruzione

Fincantieri, in collaborazione con Viking, sta per realizzare la prima nave da crociera a idrogeno, un passo rivoluzionario per il settore navale.

