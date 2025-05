Catania nave da crociera rompe gli ormeggi per forte vento | due turisti finiscono in mare

Un incidente sorprendente a Catania: una nave da crociera, a causa di un'improvvisa tempesta, ha rotto gli ormeggi, portando due turisti in mare. Questo evento mette in luce l'importanza della sicurezza nei porti e del monitoraggio meteo, fondamentali in un periodo in cui il turismo marittimo è in crescita. La prontezza degli equipaggi e delle autorità ha salvato vite. Siamo pronti a navigare in acque turbolente, ma con cautela!

Una nave da crociera per il forte vento ha rotto gli ormeggi nel porto di Catania. Due turisti che stavano per salire a bordo sono caduti in mare e sono stati messi in salvo da personale della nave e da agenti di polizia con moto d'acqua e da militari della guardia costiera. Sul posto è intervenuto anche personale del 118 che sta valutando lo stato di salute dei due turisti caduti in acqua, che non sono in condizioni critiche. Il violento "strappo" della nave ha danneggiato il molo. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Catania, nave da crociera rompe gli ormeggi per forte vento: due turisti finiscono in mare

